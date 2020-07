(Video) La rabia de Paola Jara porque se burlaron de su sudado de pollo

Muchos esperaban que hablara del tema, y en un video se notó la rabia de Paola Jara porque se burlaron de su sudado de pollo.

Este miércoles la cantante se convirtió en tendencia en Twitter, y todo por subir a sus historias de Instagram la foto de un sudado de pollo que cocinó.

Muchos no dudaron en comentar y burlarse porque para ellos se "veía muy pálido y sin guiso".

Y para otros, el sudado estaba bastante "aguado".

Lo cierto es que todos los comentarios dejaron estupefacta a Paola, quien decidió responder en sus historias de Instagram.

"La verdad no sé si reírme o qué. Me parece muy chistoso que esté en tendencia porque hice un sudado de pollo. No veo nada de raro en eso, de pronto no era el mejor servido, pero honestamente quedó rico. Y no es solo eso, hice un almuerzo normal, caserito, con amor. No entiendo, ¿pues así de desocupados están?".

La rabia de Paola Jara porque se burlaron de su sudado de pollo

