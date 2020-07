"Este nuevo disco es una invitación a nuestra casa, a nuestra intimidad": ChocQuibTown

El título de este álbum tiene la palabra "casa" incluida. ¿Por qué el "house"? ¿Tiene que ver con el momento que estamos viviendo actualmente?

Goyo: ChocQuib House es una invitación que hacemos a nuestra casa en medio de la cuarentena, es una manera de invitarlos a que entren a nuestras vidas, y lo hagan con estas canciones que definen muchas de nuestras experiencias y que además, navegan por diferentes estilos. Encontrarán temas bailables, románticos, para pasar la tusa y más.

¿Cómo se logra terminar un disco en medio de esta cuarentena?

Tostao: Fácil no es, y para nosotros la parte más complicada llegó a la hora de realizar la mezcla. Y es que justo cuando se iba a hacer, el ingeniero no pudo regresar a su estudio y literalmente, le tocó improvisar y armar un propio estudio en su casa. Y claro, tal vez tenga varios errores, pero lo cierto es que más allá de eso, nosotros encontramos muchas cualidades a la hora de escucharlo, y decidimos lanzarlo así para que los fanáticos también pudieran sentir esas cualidades y por qué no, encontrar otras.

Ahora bien, ¿cómo se mantiene una agrupación a distancia teniendo en cuenta que ChocQuibTown no son solo ustedes, sino todo un equipo de trabajo?

Tostao: Lo más sencillo es hacer un uso adecuado de la tecnología. Yo siempre pongo el ejemplo de los cumpleaños: el primero fue medio raro y probablemente el segundo también, pero ahora es la costumbre y estamos esperando con ansias el link. Entonces nos estamos acostumbrando a vivir de esta nueva manera, y al equipo, al igual que las familias, hay que mantenerlos conectados gracias a la web.

Goyo: A eso hay que sumar que ChocQuibTown comenzó así, muy pequeño, desde casa y produciendo en un computador. Así que siempre hemos estado acostumbrados a trabajar con lo que hay. Eso, sin duda, nos ha favorecido en esta época.

"Lanzamos este disco con toda la confianza, esperando que llegue hasta lo más profundo de los corazones de nuestros seguidores", Tostao.

Este disco cuenta con varias colaboraciones. ¿Cómo las lograron en medio del encierro?

Tostao: Hay algo importante para decir, y es que siempre hemos vivido en función de la música, entonces ya teníamos las colaboraciones antes de que la pandemia estallara y la cuarentena se estableciera. De hecho, habíamos estado viajando a Estados Unidos a trabajar, y por ejemplo, la canción que hicimos con Zion, No vuelvas a mí, la grabamos en su casa. Incluso, tenemos videos hechos antes de la cuarentena. Así que ahora, más que nunca, estamos muy seguros que el precavido vale doble.

Uno de los temas más importantes de esta producción es Humano. Los fanáticos lo han amado…

Goyo: Es una canción que ya teníamos lista antes de que todo esto sucediera, y es uno de los temas con el que empezamos a darle forma a este álbum, que pasó por diferentes nombres y que finalmente encontró el suyo gracias a esta cuarentena. Es una canción que tiene mucho del alma de ChocQuibTown y que muestra mucho de nuestra lucha como individuos. Tiene frases que hablan de nuestra historia y que honra por ejemplo, a los abuelos.

Además de eso hace un llamado a lo importante. Y es que en nuestras vidas muchas cosas que son importantes pasan a segundos y terceros planos, entonces queríamos tocar las fibras y representar muy bien lo que significa la palabra humano más allá del concepto que tiene la ciencia.

Humano nos habla del regreso a lo esencial, algo que también ha pasado en esta época. ¿Cómo ha sido el retorno de ChocQuibTown gracias a esta cuarentena? ¿De qué placeres simples están disfrutando?

Goyo: Humano es una canción que nos hace retornar a nuestro centro, porque estamos hablando de nosotros, de nuestras historias, de nuestras propias luchas, y digamos que para hacer un paralelo con lo que estamos viviendo actualmente, de alguna manera la cuarentena nos ha enseñado exactamente lo mismo, pero en la práctica. Entonces, esta ha sido una época para dedicarle tiempo a lo realmente importante, como por ejemplo, la familia. Así que el estar con ellos en casa ha sido nuestro placer más simple y más grande.

11 canciones hacen parte del nuevo disco de ChocQuibTown, que cuenta con sencillos como Fresa, Humano, Que me baile y Pa' olvidarte.

