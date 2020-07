El cuerpazo de Ana Karina Soto que mostró en el set del noticiero y con el que se ganó muchos elogios

La presentadora de Noticias RCN está más bella que nunca. El cuerpazo de Ana Karina Soto que mostró en el noticiero y con el que se ganó muchos elogios.

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más importantes del Canal RCN y que más reconocimiento tiene.

Su profesionalismo al momento de presentar y sus años de experiencia han hecho que sea reconocida en lo que hace.

En esta ocasión, la propia Ana Karina quiso mostrar, en fotos, su belleza y preguntarle a su público cómo se veía mejor.

La foto no solo llamó la atención de sus seguidores, sino que hizo que le llovieran miles de comentarios celebrando su belleza.

"Espectacular, la más", "Regía" y "Las mejores piernas de la televisión colombiana", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la presentadora.

"Como dicen mis amigas… “Puro cuerpo glorioso”, Jajajaja. La verdad es que siempre he sido flaca, pero con salud, gracias a Dios, (solo en protagonistas me subí 6 kilos y me sentía gigante jajaja)", dijo Ana Karina.

El cuerpazo de Ana Karina Soto que mostró en esta imagen:

Ana Karina es la presentadora principal de entretenimiento del Canal RCN.

