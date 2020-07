Actriz colombiana reveló por qué renunció a su personaje en exitosa novela de RCN

¿Problema de ella, problema del canal? Lo cierto es que, por fin, actriz colombiana reveló por qué renunció a su personaje.

Se trata de Mabel Moreno, quien logró reconocimiento a nivel nacional gracias a su personaje de Reina Carolina en Chepe Fortuna.

Sin embargo, luego de un tiempo decidió dejarlo, dejando a muchos con ganas de verla más en la pantalla chica.

Ahora, en medio de un live con Diva Rebecca, personaje de Omar Vásquez, contó la verdad de su salida de la producción.

“Fue una depresión. No estaba pasando nada puntual”, confesó la artista.

Además, agregó que la muerte de Lina Marulanda la hizo reflexionar sobre su vida: “Voy a ver qué me pasa internamente y voy a parar”.

Y es que la actriz no estaba conforme con la vida que estaba llevando:

“La vida que había escogido en ese instante no era la que mi alma ansiaba. Me casé, no fue un matrimonio malo, pero sentía que me faltaba vivir, viajar, hacer, deshacer”.

Sus revelaciones las podrá ver en el siguiente video:

