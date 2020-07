En un corto y sencillo video, se conoció el secreto de Jéssica Cediel para tener un cabello perfecto. ¡Es muy fácil!

Constantemente, Cediel permite que sus fanáticos le hagan preguntas.

Muchas de ellas son internautas que quieren saber sobre las rutinas de belleza de la presentadora.

Ahora, en sus historias de Instagram, resolvió una de las dudas más preguntadas sobre su cabello.

Y es que muchos se preguntan cómo hace para que le queden ondas sin utilizar calor.

La modelo reveló que su truco es hacerse trenzas y dejar su cabello recogido durante todo el día.

De esa forma, cuando lo suelta, quedan sus características ondas.

"A veces me hago una trenza o dos y cuando me lo suelto me queda así, bonito", afirmó.

Sus seguidoras están más que felices con su truco, pues da resultado en todo tipo de cabello.

Adicionalmente, la modelo invitó a sus seguidoras a visitar su página de Facebook en la que publica más consejos de belleza.

