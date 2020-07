¡Bañándose en champaña! Así celebró Yina Calderón el éxito de su canción.

View this post on Instagram

Somos 1 millón de vistas 🎉 mi Dios les pague desde este momento descarguen ya en spotify, deezer, Tunes, YouTube …,. Entre otras TE ENCONTRÉ … gracias al productor de este tema @mrbfproduce y a ustedes, no soy la reina de la guaracha pero algún día lo seré ! La guaracha hijos @edna.ome @julianacalderon12 ! ( mis cancion esta disponible es todas las plataformas digitales 🎉🎉 ) la guaracha va para arriba hijos …..