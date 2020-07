¿Luisa Fernanda W, JuanDa, Pautips o Yina Calderón? Este sería el influencer número un en Colombia

View this post on Instagram

🙏 Otro sueño más 🔥otra meta mas 🙏 hoy VIERNES 17 DE DE JULIO del 2020 Me sacaron en New York en Time square Como el INFLUENCIADOR #1 DE COLOMBIA ❤️🔥 GRACIAS A TODOS POR EL APOYO NI YO ME LAS CREO 🔥❤️… . . Muy agradecido y contento con @latinplug @eldukkeofficial @elmonoalejo @moononmusic