Abrió su corazón y habló de su pasado, por eso, un nostálgico mensaje de María Auxilio Vélez genera comentarios en redes.

La publicación se encuentra en su perfil de Instagram y en este recuerda a su fallecida madre.

"Les comparto esta foto para mostrarles mi buzo que tiene aproximadamente 17 años… a mi madre le encantaba, me decía: 'Hija qué belleza de buzo'… y siempre que me lo veía puesto me lo admiraba… Pues bien, mi madre está en el cielo ya hace catorce años y no he sido capaz de desprenderme de él".

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar.

Muchos aplaudieron a la imitadora por tener a su mamá siempre presente a pesar de los años.

Y otros aseguraron que los habían "hecho llorar", ya que María Auxilio les hizo recordar a sus mamitas.

