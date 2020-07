Sería la primera que lanzaría en la nueva plataforma Disney+. Coronavirus afecta a Marvel y evita el estreno de nueva serie

Disney no estrenará este verano la serie "The Falcon & The Winter Soldier", la primera que la exitosa factoría Marvel iba a lanzar en Disney+. Todo porque no ha podido completar su rodaje a causa del coronavirus.

La serie tuvo que dejar de grabarse en el mes de marzo, cuando se declaró la pandemia. En ese entonces el equipo se encontraba rodando escenas en la República Checa.

Con la cancelación del estreno, previsto para agosto de este año, Disney no ha acompañado ninguna nueva fecha de estreno. Recordemos que la situación es muy incierta ahora en Estados Unidos, sede principal de la filmación, por culpa del virus.

La trama de la ficción seguirá los eventos posteriores a los acontecidos en "Avengers: Endgame", el final de la saga "Avengers". Que se convirtió en 2019 en la película con mayor recaudación en taquilla de la historia -sin contar la inflación-.

