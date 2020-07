¡Tremenda fiesta de cumpleaños le hizo Laura Acuña a su hijo!

View this post on Instagram

Hoy , Hace una semana mi hijo cumplió 2 años. un día que indiscutiblemente me marcó y me mostró que la voluntad de Dios es la que es y lo único que podemos hacer es aceptarla .. a veces con una sonrisa porque su final para nosotros es feliz… a veces no, a veces toca sin la sonrisa. Perdón por la falta de detalles … en resumen , no fue un día fácil … PERO … en ésta tierra hay ángeles que nos cuidan y en mi caso que hicieron ese día MÁGICO para Nico y me gustaría agradecerles 🙏🏻 . @posheventosboutique gracias por hacer de ese día el mejor para NICO , no sólo ni sospechó lo que estaba pasando sino que pasó realmente FELIZ! Gracias gracias gracias por ese corazón gigante que tienes , por eso la vida te premia cada día más . ERES LA MEJOR ❤️❤️❤️ . @supercakesbogota por nuestra torta para 5 y toda la pastelería . @invitacionescarolina por tu talento y por estar siempre . SANTANDEREANA tenías que ser 💋 . @globoflexcolombia también de mi tierra que hicieron magia con esos globos ! . #tbt