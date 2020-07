"La esperanza cree en un mundo mejor": Piero

Esperanza es un poema de Alexis Valdés que llegó a sus manos y se convirtió en canción…

Yo creo que el poema me encontró a mí porque tiene una fuerza increíble. Apareció mágicamente y se ha movido mágicamente, y es que alrededor de este han ocurrido una cantidad de eventos muy impresionantes, y bueno, podría quedarme todo el día contando anécdotas. Pero lo cierto es que a veces nos falta conectarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia, y este poema tiene el don de la reconexión, por decirlo así. La verdad es que estoy muy feliz de haber conocido a Alexis y su poder con la palabra.

Esta canción obviamente nos habla de esperanza, pero también, de solidaridad…

Exacto, y es que en esta época además de esperanza muchos también han aprendido qué es la solidaridad. El problema con la solidaridad es que las personas no saben cómo aplicarla, por dónde empezar. Yo por eso tengo una frase para empezar cada día: “Amanecer, tender y visualizar”… visualizar tu casa, tu cuadra, tu lugar, tu pueblo, y trabajar automáticamente para eso. Y en ese sentido siento que el poema, o bueno, que la letra de la canción no tiene desperdicio, porque es un buen vehículo para conducir a las personas a la acción.

¿Qué significa la palabra Esperanza para Piero?

Muchas cosas te podría decir, pero la ficha clave es que la esperanza cree en un mundo mejor, y esa es la base para hacer grandes cosas. Y digo la base porque todos podemos tenerla, pero no sabemos cómo usarla.

"Cuando la tormenta pase te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado", dice parte de Esperanza.

Una pregunta interesante en esta época está relacionada a la construcción de las canciones cuando se debe estar en casa y no se puede ir a ninguna parte. En ese sentido, ¿cómo fue creado este tema?

Me he sorprendido bastante durante estos meses porque todo se puede hacer con un telefonito. En mi caso, para Esperanza, vino a mi casa un técnico con una maletita y desplegó sobre la mesa un pequeño estudio de grabación, y así logramos mi voz. Luego de eso mi voz se fue por el WhatsApp y llegó a un estudio más grande, donde mi director musical, con todas sus herramientas, le hizo varias mejoras y le dio forma a la canción.

En ese sentido, ¿Piero es o no es una persona tecnológica?

Yo soy de madera, y con eso quiero decir que no entiendo nada, y si no fuera por mis hijos que los tenemos acá en casa, no tendría a alguien que me sacara del pozo. A mí me gustaría hacer un millón de cosas, pero la verdad es que me tardo un montón y me equivoco. ¿No más viste que casi no puedo conectarme a esta entrevista por Zoom?

¿A qué se ha dedicado en estos días de cuarentena?

He visto que muchas personas se han dedicado a la cocina, pero yo no, porque a duras penas soy asistente de cocina. En mi casa hay buenos cocineros, así que por esos lados no me meto. Eso sí, me he dedicado al ping pong y también ha cumplirles deseos a los fanáticos que me piden mensajes para el papá, la mamá, la novia, etc.

90 mil reproducciones tiene el video de Esperanza en YouTube.

