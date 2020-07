Discovery y RTVC se unen para emitir contenido educativo y entretenido

View this post on Instagram

¡EXCELENTE NOTICIA!👏 Sellamos con @discoveryla una alianza de emisión de contenidos para los colombianos, que serán transmitidos en la franja “Territorio mágico” de nuestro canal @senalcolombiatv 📺, con temáticas como ciencia, historia y naturaleza. Esta contempla más de 49 horas de programas: “Zona de combate”, “Las travesías de Corwin”, “Reino de los dinosaurios”, “Misterios revelados” y “Así se hace”. ¡Ahora #DiscoveryEnRTVC! 👏