La actriz de 'Rafael Orozco' que cambió de nombre y de vida luego de grabar la novela

Muchos no lo sabían, pero hay una actriz de Rafael Orozco que cambió de nombre y de vida, y todo ocurrió después de la famosa novela de Caracol.

Se trata de Maritza Rodríguez, quien le dio vida a Mónica Camargo, una fanática obsesionada con Rafael.

Maritza siempre se ha caracterizado por su belleza, sensualidad y talento.

Sin embargo, todo cambió hace unos años cuando decidió convertirse al judaísmo ortodoxo, religión de su esposo.

Y luego de eso Maritza cambió de nombre, pues ahora se le conoce como Sarah Mintz.

También cambió su estilo de vida, pues dejó atrás varias costumbres, como por ejemplo, vestir sensual.

"Mi esposo jamás, ni su familia, me exigió que yo me cambiara al judaísmo, nunca me lo pidió como mucha gente dice que yo soy una tonta, que estoy sometida por mi esposo. Mi esposo me ama tanto que me aceptó como yo era y yo lo acepté como era, solo que aquí la que evolucionó, la que quiso trascender fui yo", contó la actriz a People en español.

