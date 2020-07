La actriz se sinceró: Zharick León confesó cuál fue su tormento cuando grabó Pasión de gavilanes.

La famosa novela de Caracol Televisión está de vuelta.

Por esta razón, todo lo relacionado con los actores que hicieron parte de ella ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales.

Un ejemplo de ello, es que a los actores les han vuelto a preguntar por cosas que pasaron en ese entonces.

Ahora le llegó el turno a Zharick León (Rosario Montes en la novela).

Según cuenta Zharick, en ese entonces se sentía muy novata en el tema de cantar y bailar al mismo tiempo.

Esto se le convirtió en un reto personal, y tal como le contó a Noticias Caracol, en ese entonces no se acostaba a dormir hasta que no se supiera al derecho y al revés todas las canciones.

“Era la primera vez que actuaba, bailaba y cantaba, entonces me preparaba mucho. Yo no me dormía si no me aprendía la letra”, dijo.

Zharick León confesó cuál fue su tormento cuando grabó Pasión de gavilanes

Según contó, no muchos saben que en el fondo es muy tímida.

Por esta razón, hizo un esfuerzo extra para el sensual personaje de Rosario.

“Soy bien tímida, ¿sabes? Pero nada, era más grande que mi preocupación por hacer las letras, los conciertos, las líneas, que lo que tenía puesto”, agregó.

