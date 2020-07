Las hijas de Natasha Klauss se roban el show en redes sociales

View this post on Instagram

Me veo 17 años después en pantalla por @caracoltv #sarita 💐y me cuesta creer que cuando hice #pasiondegavilanes ya tenia a mi hija grande ( izq de foto) ella tenia en el 2003 dos añitos ❤️ y con ella siempre supe que una de mis realizaciones era ser mamá . Luego vino esa rubia divina que ven ahí ( 6 meses ) y ya dije guau familia más grande , mejor ❤️😍. Muchos años dedicada a actuar, y con una carrera exitosa , gracias a DIOS, significaron muchas horas sin estar al lado de ellas, pero saben que ? Los principios y valores no necesitan tanto tiempo solo ejemplo ❤️ Las amo #paloma e #isabel y este #tbt será por siempre uno de mis favoritos 💝💝💝