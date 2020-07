Hasta ahora se conoce el detalle que arruinó varias escenas de Pasión de gavilanes, y que además, se ganó el odio de los actores.

Paola Rey, quien le dio vida a Jimena Elizondo, fue entrevistada por Pulzo.

Y en medio de la conversación confesó que el frío les jugó varias veces malas pasadas.

Por ejemplo, en una escena de amor Paola y 'El Gato' Batipsta casi se congelan.

Y es que ambos artistas estaban completamente desnudos, y sin duda, el momento de pasión no tuvo nada de magia.

El detalle que arruinó varias escenas de Pasión de gavilanes

"Era tanto el frío que nos daban té, café, y no nos pasaba el frío con nada. Esas escenas tocó doblarlas, es decir, la voz de cuando estábamos metidos en el río no es la voz que teníamos en ese momento porque no podíamos hablar".

En su conversación también confesó que, aunque las escenas de noche se veían divinas, el frío que hacía era terrible, y más porque muchas veces las grabaciones se extendían hasta las dos de la mañana.

