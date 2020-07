Duros cuestionamientos a Caracol en redes tras conocerse que Carlos Calero tiene coronavirus. Increpan al canal por "exponerlo" mientras sus compañeras trabajaban desde casa.

Uno de los presentadores más conocidos del país dio positivo para COVID-19.

Como algunos sabrán, Carlos Calero seguía yendo al set del Canal Caracol para presentar Día a día.

Lastimosamente, y aunque no presenta síntomas, se contagió de coronavirus.

Así lo dio a conocer el canal por medio de un comunicado, con el cual no se logró cambiar la opinión de quienes creen que el presentador estuvo desprotegido por su empleador.

En redes, varias personas se preguntaron por qué Carolina Soto, Carolina Cruz y Catalina Gómez pudieron trabajar desde sus casas, y él no.

De hecho, este modelo se ha visto en otros programas, como La red, donde todos trabajan a distancia.

Estos son algunos de los mensajes que pueden leerse en redes:

Carlos Calero es otra víctima más de la irresponsabilidad de las empresas, esta vez a manos de @CaracolTV Si así es una empresa con tanta plata que no es capaz de garantizar las normas de bioseguridad requeridas no me imagino que puede pasar con las medianas y pequeñas empresas.

— Blasfemo. (@williamcastro_s) July 7, 2020