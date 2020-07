Murió Sebastián Athié, reconocido actor de Disney con tan solo 24 años

View this post on Instagram

Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Sebastián Athié. Ganó fama interpretando a Lorenzo Guevara en la serie latinoamericana del canal Disney O11CE. En octubre del 2018 lanzó el sencillo "Hasta que Vuelvas" junto a Javier Eloy Bonanno. Tenía 24 años. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias.