Las dos famosas actrices que pudieron ser Analía, pero que perdieron el casting

🍪 GALLETAS PULPA DE ALMENDRA Y COCO En mi casa hacemos la leche de almendras y como no nos gusta desperdiciar nada, mi hija Sofía @sofiaestradaturbay se ingenio una receta de galletas de almendra increíble y muy saludable! . INGREDIENTES 1 taza de pulpa de almendra 1/2 taza de coco rallado 3 cucharadas de mantequilla de maní (preferiblemente Wake Up Crunchy @wakeup.nf) 4 cucharadas de miel 3 1/2 cucharadas de mezcla para pancake (nosotras usamos Why Not de vainilla @somoswhynot) 1 huevo pizca de sal pizca de canela en polvo chips de chocolate al gusto . 1. Precalentar el horno a 180grados. 2. Alistar una lata con papel de hornear. 3. Mezclar todos lo ingredientes en un tazón (puede ser con un tenedor). 4. Hacer bolitas de 1 cucharada de masa y darles forma en la lata para poner en el horno. 5. Hornear por 15-20 minutos o hasta que se doren. 6. Bon appetite!😉 . . . #Repost @paolaturbay247 síganme por ahí para más #tips247 y cositas ricas