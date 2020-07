(Video) La cruda escena de abuso sexual en el final de 'La venganza de Analía'

Se habló de abuso sexual en el final de La venganza de Analía, y sin duda, generó un revolcón en los sentimientos de los fanáticos de la producción.

En el final de la novela se conocieron las confesiones de las mujeres que fueron abusadas por Mejía.

La escena generó dolor y rabia entre los televidentes.

Y es que sus confesiones son las mismas que se escuchan a diario en el país.

"Me arrinconó contra una pared y comenzó a tocarme, yo le decía que me dejara quieta, pero él me decía que todas queremos, me cogió de la garganta y me violó", "Me buscaba después de jugar golf y me violaba" y "Nunca logró violarme, pero me tocaba", fueron algunas de las dolorosas frases que se escucharon.

La cruda escena de abuso sexual en el final de La venganza de Analía

#LaVenganzaDeAnalía | Los desgarradores testimonios de las víctimas de Guillermo Mejía mueven fibras muy sensibles, sobre todo las de Fabiola, pues la mujer recuerda cómo se comportó con Darelis. 👉 Conéctate ya a nuestra señal en vivo 📺: https://t.co/T4Jk5jlTnD pic.twitter.com/vud34JBWnV — Caracol Televisión (@CaracolTV) July 4, 2020

Sobre la producción, George Slebi le contó lo siguiente a Publimetro hace unos meses:

"Es una serie que me parece, es la indicada para analizar las actitudes que tomamos ante ciertos momentos de la vida y que están cargados se sentimientos como el odio y el resentimiento. Y claro, como su nombre lo dice, también hablamos acerca de la venganza, viéndola desde todos sus focos, pues para algunos es una escapatoria, un intento por dejar de sentir rabia, pero para otros es simplemente el camino que no se debe seguir".

