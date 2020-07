¿Caracol reveló, sin querer queriendo, el final de 'La venganza de Analía'?

Televidentes dicen que el canal hizo un tremendo spoiler del final de La venganza de Analía. ¿Será cierto?

En pocos minutos los televidentes sabrán qué pasará con Analía y Mejía, y si finalmente, ella logrará acabar con su carrera y su vida.

Y parece que será así, o por lo menos eso es lo que ha mostrado el canal con sus adelantos.

Adelantos que revelan que Guillermo terminará esposado y de camino a la cárcel.

El adelanto no les gustó a varios televidentes, quienes afirmaron que se trató de spoiler, y que el canal, de cierta manera, reveló el final de la historia.

No se ustedes pero no me gustó el #SPOILER que dió @CaracolTV sobre el arresto a Mejía de esta noche. Hasta ayer era para mí todo tan incierto que hasta creí que sería presidente. En fin, está noche estaré igual pegado a ver la final de #lavenganzadeanalia @Marlon_Moreno_S

— Joaquín Machado U. (@joaquinmu) July 3, 2020