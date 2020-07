"'Como antes' es mi presente, me define como persona y artista": Llane

Como antes nos muestra otra faceta de Llane, en la que se le mide a hacer un bolero con toques urbanos…

Esta canción es mi presente, me define como persona y artista, y para poder llegar a este tema tuve que trabajar un año y medio en la composición, producción, y en los detalles más mínimos hasta terminarla y engranarla. Sin duda, comienza a marcar un precedente de lo que soy yo como artista solista.

Musicalmente hablando la veo como un clásico, como una obra de arte, es una canción que me remite a artistas como Armando Manzanero, Andrés Cepeda, Luis Miguel, Marc Anthony y Michael Bublé, pero tiene esa identidad afrobeat y esos toques modernos que también me representan.

Respecto a letra, tal como lo dice su nombre, tiene que ver con enamorar a una persona como se hacía antes, al estilo de los papás, de los abuelos. ¿Es un tema escrito solamente por usted o fue una construcción grupal?

En cierta ocasión, cuando llegué al estudio me encontré con un compositor cubano, un tipo que conoce mucho del bolero, y como yo crecí con el bolero y siempre quise hacer uno, pues decidí unirme mucho a él para hacer esta composición buscando enlazar mis diferentes facetas. A este trabajo se sumó una compositora más, así que esta letra es de tres. Más tarde, me reuní con dos amigos, les mostré el tema y les conté lo que quería hacer en cuanto a la propuesta musical. Con ellos logramos meterle un sonido más análogo, acompañado de violines.

“Para mí el éxito no tiene que ver con las reproducciones, sino con hacer la música que quiero, que me sale del corazón”, Llane.

Como bien lo dijo en un comienzo, el tema se tomó su tiempo y se demoró en salir. ¿Le generó ansiedad no poder darlo a conocer cuando quería y esperaba?

Luego de los primeros arreglos terminé tan emocionado que decidí subir una parte de la canción a Instagram, porque creía que iba a salir más rápido, pero lo cierto es que pasó mucha agua debajo de ese puente, hasta ahora. Me daba tanta frustración no poderla cantar, que aprovechaba cualquier oportunidad, cualquier en vivo para botar un pedacito. Sin embargo, cuando veía la respuesta de la gente me decía a mí mismo que tenía que dejarla perfecta y tener paciencia para que ellos pudieran escucharla completa.

Y sin darme cuenta, la demora de esta canción era porque tenía un propósito tan grande, en un momento tan importante como este, que es cuando tenemos que unirnos como familia mundial. Y bueno, con mi música quiero dar tranquilidad y alegría, es uno de los aportes que puedo hacer, y qué mejor que con este tema que inspira tantas cosas positivas.

El video es un buen complemento para la canción porque nos envuelve en una atmósfera muy romántica…

En el amor todo se trata del detalle y justamente, este video fue hecho por personas que cuidan el detalle. La cuarentena no fue un impedimento para que lográramos hacer algo bello, así que el director trabajó conmigo desde la distancia y un grupo de tres personas llegó hasta mi casa y me ayudó a montar toda esa habitación llena de detalles románticos y luz muy cálida. Y bueno, en las imágenes también me ven actuando y hasta llorando, porque la verdad es que este tema me ha conmovido mucho.

¿Vendrá más música al estilo de Cómo antes?

Esta canción nació hace casi dos años, y sin duda, desde entonces la mentalidad me ha cambiado y he tenido la oportunidad de hacer más música experimental, que probablemente no es comercial, pero que tiene toda mi identidad y representa lo que quiero hacer de aquí en adelante. La verdad es que cuando entro a un estudio no pienso en hacer un hit, sino en crear todo un concepto musical basado en mis gustos, en mis vivencias.

2 millones de reproducciones tiene el video de Como antes en YouTube, a menos de un mes de su lanzamiento.

