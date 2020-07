¿Todo acabó mal? Con este video Luisa Castro confirmaría el fin de la relación con La Liendra.

View this post on Instagram

¿Confirmó su ruptura?🤯. . Luisa Castro confesó que ahora vivirá en Medellín😱. . Cabe mencionar que ya van varias semanas desde que se rumoró que su relación con La Liendra llegó a su final😰. . Además, para nadie fue un secreto que la pareja aseguró que se mudarían a la finca con el fin de tener una mejor calidad de vida, pero Luisa solo alcanzó a estar dos días en el nuevo hogar 😥. . . . #luisacastro #luisacastro1585 #laliendra #laliendraa #laliendraaoficial #rechismes #pereira #medellin