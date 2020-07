¿Qué le pasó? Greeicy compartió video desde una camilla de hospital y preocupó a sus fans

Greeicy compartió video desde una camilla de hospital y preocupó a sus fans. La cantante valluna dice no recordar el momento en que la grabaron.

Impresionados quedaron los fanáticos de Greeicy al verla así, pues es conocida por ser siempre muy vital y saludable.

La cantante compartió un video en el que aparece en una camilla de hospital, como si le fueran a realizar algún procedimiento.

Sin embargo, en el texto que acompaña la imagen la cantante explicó que le estaban haciendo un chequeo.

Al parecer, por el efecto de la anestesia, no recuerda absolutamente nada. Mike Bahía fue quien la grabó.

La cantante optó por compartir el video, con el que aprovechó para promocionar su canción Los consejos.

"TRANQUILOS, justo hoy tenia que hacerme un chequeo importante en el Colon y me anestesiaron… La verdad no me acuerdo de nada de esto pero @mikebahia me grabo y creo que no hay mejor video de invitación para que escuchen hoy #losconsejos que este. HOOOOOOYYYYYYY A LAS 7 hora colombia", anotó la cantante junto a la publicación.

