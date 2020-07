Accidente casero de Carolina Gómez fue para risas en redes

View this post on Instagram

POR FIIIIIIIN!!! Van a disculpar que hasta ahora haya logrado subir el vídeo completo pero tuve TODO tipo de problemas técnicos. Ahora: EL QUE PERSEVERA ALCANZA y aunque realmente hoy es Martes y el vídeo intenté subirlo desde anoche, POR FIN lo logré y aquí les va el segundo episodio de nuestros jugos y bebidas saludables para la piel. 😁 EPISODIO 2: Smoothie con Colageno para después de entrenar (o solo "golosear"!) Esta es una GRAN opción de frutas para obtener otro SUPER jugo (en este caso "smoothie") antioxidante. INGREDIENTES: – Almendras: lo que quepa en la palma de tu mano (o 6 almendras) – Fresas: 8 – Arandanos: una taza – Banano: 1 – Semillas de Lino: 2 cucharadas – Semillas de Girasol:2 cucharadas – Semillas de Chia: 1 o 2 cucharadas – Canela en astilla: dos astillas o 1/2-1 cucharadita.(1- 6 gramos diarios es ideal como lo es que se use LA ASTILLA Fragil de canela, no la dura). – Leche de Almendras (No menos de 12 oz) – Proteina Vegetal o la Proteina habitual que use en su dieta diaria (ESTE INGREDIENTE NO ES NECESARIO EN EL SMOOTHIE SI NO SE HA ENTRENADO O HECHO EJERCICIO) – Colageno en Polvo (El Colageno hidrolizado funciona y es de bajo costo) – Licuadora OPCIONAL: – Agua filtrada (Para mezclar con la leche de almendras) – Agua de coco para complementar – Hielo (preferiblemente hecho con agua filtrada) Meter todos los ingredientes en la licuadora y licuar. Ponga mas o menos liquido según su gusto o el espesor deseado del smoothie. QUE LO DISFRUTEN TANTO COMO YO! A SU SALUD!! Edicion: @ximenamanriquesuccar