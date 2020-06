¿Sin plan? Metallica transmitirá en vivo su concierto de 1999 en Bogotá

¿Sin planes este lunes festivo? Metallica transmitirá en vivo su concierto de 1999 en Bogotá. La banda anunció el video en vivo que podrá verse de manera gratuita.

Mientras continúe la pandemia por coronavirus, los conciertos están prohibidos.

Pero esto no ha disminuido en lo más mínimo el interés de las personas por los shows en vivo.

Esto lo sabe la banda norteamericana liderada por el californiano James Hetfield, que desde la cuenta de YouTube de Metallica viene compartiendo algunos de los conciertos más recordados.

Uno de ellos, el del 2 de mayo de 1999 en Bogotá, que asistentes y fanáticos podrán revivir hoy a las 7:00 p.m.

Haga clic en este enlace para entrar a ver el concierto de Metallica a través de YouTube, o véalo a continuación al final de esta nota.

#MetallicaMondays travels back to Bogotá in the summer of 1999. The gig will premiere at 5 PM PDT / 8 PM EDT on YouTube and Facebook. If you can’t join us tonight, don’t worry, you’ll be able to watch the show on-demand on our YouTube channel. https://t.co/X0dwOqr9VI

— Metallica (@Metallica) June 29, 2020