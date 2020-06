Evaluna Montaner y Camilo son una de las parejas más queridas del espectáculo, quienes actualmente está viviendo su amor al máximo. Pero en esta ocasión, los cantantes fueron criticados por diversos usuarios de redes sociales al publicar un video en su cuenta de Instagram. Evaluna y Camilo son criticados por publicar video íntimo.

La pareja contrajo matrimonio en febrero de este año y constantemente comparte videos y fotografías mostrando lo mucho que se quieren, pero de acuerdo con algunos internautas esta vez sí se pasaron.

Evaluna publicó un video en su cuenta de Instagram, donde Camilo le besa el pie y lo usa como instrumento musical, lo cual dividió opiniones entre sus seguidores de redes sociales.

"Es necesario?". "Pero ni aunq me paguen beso los pies de alguien". "Se pasa Camilo". "Cosas q no m van a pasar en mi vida". "Ya los amo demasiado pero de verdad están cayendo en la estupidez. Seamos honestos". "No me pasa". "poco asqueroso", fueron algunos de los comentarios que recibió la pareja por el video.

El video ya cuenta con más de 2.5 millones de reproducciones en Instagram, y aunque muchos los criticaron otros celebraron su amor y lo bien que se llevan.

"Dios los mantenga unidos siempre". "Lo traes bien enamorado". "Algunos van a decir que "ay que intenso este hombre". Otros: awww, amo el amor que se tiene". "EVAAAAA LOS AMOOOO!", fueron algunos de los comentarios que recibieron tras el video.

