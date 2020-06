Greeicy tuvo que ir al médico de urgencia y preocupó a sus seguidores

View this post on Instagram

Greeicy confesó que tuvo que ir al médico ya que presentaba algunas molestias en el colon😱. . Asimismo, aseguró que se encuentra bien y le recomendó a sus seguidores que cuiden su salud🙏🏽. . . . #greeicy #greeicyrendon #greeicyrendón #pereira #pereiracapitaldeleje #armenia #rechismes