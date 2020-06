Lina Tejeiro todavía quiere volver con Andy Rivera, pero él no le responde. La actriz se sinceró en una entrevista reciente.

Luego del cruce de mensajes en redes sociales entre Andy Rivera y Lina Tejeiro, muchos supieron que entre los dos había varios temas por resolver aún.

De esto y más conversó la actriz en entrevista con Alejandra Azcárate.

Según le contó a la humorista, se arrepiente de haber iniciado una relación con Norman Capuozzo.

En ese momento, ella intentó olvidar a Andy, pero lo cierto es que no lo consiguió.

Después se dieron otra oportunidad, pero no funcionó. De hecho, Lina admite que lo ha buscado, pues le gustaría reconciliarse con él, pero él no le hace caso.

Lina Tejeiro todavía quiere volver con Andy Rivera, pero él no le responde: "agoté todos los recursos"

"Yo ya intenté, hice y deshice. Ya agoté todos los recursos, ya lo he llamado, le he escrito por Instagram, Twitter, Snapchat, Hi 5, he usado todas las aplicaciones para comunicarme con él y no hay respuesta. Yo ya no puedo seguir intentando más", dijo.

Aun así, Lina entiende que el cantante debe hacer su proceso de duelo, y dice que si existe la posibilidad de volver se sentirá feliz, pero si no, también lo entenderá.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar