¿Por qué no en Caracol? Concierto de Paola Jara y Jessi Uribe se emitirá por RCN

No, no solo es un sueño. Queremos continuar, queremos construir, queremos contribuir. Estamos siendo responsables y cuidando a todos los que van de la mano con nosotros en construir esta nueva realidad que estamos viviendo. No nos critiquen más, traten como nosotros de construir e ir al ritmo del cambio, mira con respeto a los que queremos seguir adelante, y si tú quieres quedarte en la critica, la destrucción y sentado esperando que algo hagan por ti, lo respetamos. Pero no porque creas que eso está bien, lo de los demás está mal. @paolajarapj