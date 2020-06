Actor de 'La venganza de Analía' ama maquillarse y pintarse las uñas en la vida real

Tuvo miedo de mostrarse tal cual es, pero la verdad es que un actor de La venganza de Analía ama maquillarse y pintarse las uñas, y ya no lo esconde.

Se trata de Santiago Gómez, quien le da vida a Benji en la novela de Caracol.

Y su revelación la hizo en medio de una entrevista con la revista Vea.

"Desde niño siempre me gustó esto, me gustaron las uñas pintadas, me gustó el maquillaje, los tacones, las faldas, me parecía muy atractivo. Y a medida que comencé a crecer, empecé a no entender por qué era solo para mujeres y por qué yo no podía hacer lo mismo".

Aseguró que al crecer se frustró pues quería hacerlo, pero por el pensamiento cultural no podía.

Sin embargo, desde hace un tiempo decidió ser sincero consigo mismo y mostrarse tal cual como es.

"Me lo quedé para mí, nunca me dejó de gustar, nunca dejé de hacerlo pero era en privado, hasta hace dos años que empecé a estudiar en el Teatro Petra y comencé a conocer mi cuerpo desde el teatro, y empecé a aceptarme y mostrarme tal cual soy".

La entrevista completa podrá verla en el siguiente video:

