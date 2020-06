¡Como un zombie! Geraldine Zivic compartió impresionante foto detrás de cámaras de 'La venganza de Analía'

View this post on Instagram

Con esta sonrisa me despido de ustedes!! Gracias totales a la gente que día a día nos hizo número 1 en sintonía. Gracias por querer a #Rosario , una mujer colombiana que hizo todo por su familia y finalmente trató de hacer las cosas bien. Gracias a nuestros escritores @clausanmor y @saidch10 por darle vida a un personaje tan maravilloso. Gracias infinitas a @cmoproduccionessas por esta producción impecable. Gracias @caracoltv @lavenganzadeanaliacaracol gracias a nuestro director maravilloso @vega.camilo a @marlonmorenos un marido inigualable , a mi hijo favorito @edwinmayaoficial a mis hijas hermosas @vivisantosp @_miss_wills_ a mi media naranja imposible @juanbaptistad a mi hermano querido @alejoactor a mi primo hermoso @geoslebi a @carogomezfilm por ser nuestra protagonista maravillosa , a la loca de @julianagalvisv , a mi tía @mariacebotero a mi tío #mauriciofigueroa y a todo el elenco maravilloso de esta producción sin precedentes!!!! @cuervocarolina @michellemanterola y a todos !!!!! Todo el equipo técnico , arte y producción. Y en especial a mi manager @vtg_digital @msvalenciazmanager gracias totales por el apoyo de siempre!!!