Actriz de 'Pa' quererte' reveló cómo era su cuerpo cuando sufrió trastorno alimenticio

View this post on Instagram

No es ningún promover la obesidad! Es cambiar ese pensamiento tan común y tan falso que delgadez es sinónimo de salud, les confirmo MIL VECES que la primera foto no la cambio por nada✨ el problema jamás fue el peso, el problema jamás fue verme “enferma” porque en mi caso no fue así (lamentablemente muchas veces se espera a verse destruido físicamente para pedir ayuda), el problema nunca fue físico!!!! Porque precisamente nuestros problemas internos (que cada uno tendrá sus batallas) son precisamente eso, internos que se expresan con elementos de afuera y el problema es que creemos que el cambio y la solución está ahí, afuera, hasta que seguimos buscando y buscando “soluciones” que realmente no tienen que ver con el problema de Raiz. Repito, la primera foto, con sus líos del día día ,que al fin y al cabo son pasajeros, no la cambio POR NADA!!!✨♥️ Y soy YO la que tomo la decisión de QUÉ y QUIÉN es lo más importante en mi vida! . Me encantaría poder mostrarles la persona que era en ese momento y quien soy ahora! La felicidad de ser quien soy es imposible mostrarla en fotos, pero ESO es lo más importante. . Qué disfruto ahora que antes no lo hacia? Entablo conversaciones con personas desconocidas sin estar pensando todo el tiempo en si les parecí interesante o no. Pido domicilio con mi novio sin esto ser lo más importante, sino el enfocarme en su compañía y lo que sea que estemos viviendo. Recibo Y disfruto TODA la comida que mi mamá me hace con amor, sin preguntar con qué o con qué no la hizo. Aprendí a lidiar con la culpa de los alimentos, a parar, sentirla y recordarme que no tengo por qué echarme culpas, no estoy haciendo nada malo. Me como y me disfruto TODOS los regalos que mis amigos me dan de cumpleaños o de no cumpleaños, sin verlos como si fueran números. Descanso cuando lo necesito. Tengo energía para salir a bailar todo lo que quiera. Soy consciente de que soy más fuerte que un pensamiento dañino y así me cueste, aprendí a entablar conversación conmigo. Lo físico es consecuencia de, pero como ven ⬆️ nunca es el problema