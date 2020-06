Jhon Alex Castaño arremetió contra Iván Duque, el Día sin IVA y la falta de ayudas a los más necesitados

El primer Día sin Iva en Colombia ha dado de qué hablar. Las aglomeraciones presentadas en el país generaron la indignación de muchos. Eso sí, el principal señalado fue el gobierno nacional. Así lo hizo saber el conocido cantante, Jhon Alex Castaño.

"Me parece la peor burrada o la estrategia que tiene el gobierno mundial para matar gente, pero cómo van a soltar al pueblo todo el día, a llenar centros comerciales y almacenes cuando llevamos cuatro meses guardados. Mandan a todo el mundo para la calle a que se contagien"

A través de sus redes sociales, el artista continuó refiriéndose a lo que se vivió el viernes 19 de junio en Colombia. Allí, criticó una medida tomada por el gobierno horas después de lo acontecido.

"Luego sacan un comunicado diciendo que hay ley seca y toque de queda, y creen que ya con eso lo solucionaron todo. ¿Qué le pasa a esa gente? Se la montan a un cantante porque va y canta en una finca con 20 personas y estos manes mandan al país en medio día a que se maten. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Qué le pasa a los gobernadores? ¿Dónde está la tal democracia de la que hablan?"

Sin embargo, el presidente Iván Duque no fue el único del que habló. En su intervención, Jhon Alex Castaño también se refirió a las cadenas de almacenes como Alkosto.

"Las cadenas, que ni colombianas serán, sino internacionales, como Alkosto y toda esa mierda abierta haciendo plata, pero en la noche ponen ley seca, toque de queda y los comerciantes colombianos, quienes tienen tiendas, las señoras que venden fritanga que se los lleve el verraco. Ahí sí, todos a dormir porque no pueden camellar. A veces entiendo a la gente que arman revoluciones y mierdero"

Por último, no solo recordó cómo fueron sus inicios, sino que además prefirió frenar sus videos. Y es que, como él mismo lo dijo, "siente que la está…".

"Digo todo esto porque lo he vivido. Desde que empecé, la he guerreado. Cuando empecé, nunca vino el gobierno a darme si quiera $10.000 para un CD, ni para que saliera adelante. Sin embargo, cuando hacía conciertos, ahí sí me caía todo el mundo a cobrarme impuestos y demás. Estoy aquí porque Dios es muy grande y porque el público me ha querido, pero me imagino a los mariachis, a los vallenatos y todos los que se la rebuscan fuera de los edificios. Paila. No pueden salir a buscar para la comida porque los mandaron a dormir. Y en el día estaban ocupadas las cadenas grandes haciéndose millones. Mejor me quedo callado porque la estoy es como cagando"

— Gener Usuga (@gener_usuga) June 20, 2020

