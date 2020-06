La foto no conocida de Daniella Álvarez que no alcanzó a ser portada de TVyNovleas.

View this post on Instagram

Esta es la foto de la portada de TVyNovelas que no alcanzó a salir, porque cuando estaba ya todo listo nos avisaron que Televisa había cerrado su operación en Colombia. En ese momento, enero de 2019, Daniella Álvarez no estaba al aire pero era sin duda la mejor opción para ser la portada de la edición especial anual “Los mejores cuerpos de la TV”. Queríamos destacar su cuerpo sano y natural, que ella sabe lucir con dignidad, sin caer nunca en el exhibicionismo ni en la vulgaridad. 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡 A Dani la conocí por encimita desde que fue Señorita Colombia, pero cuando tuve la suerte de viajar con ella en 2018 a Israel, descubrí que es puro corazón, una mujer con unos valores morales muy claros, arraigados y definidos, y una alegría de vivir auténtica que emana de su alma, y que pienso yo es consecuencia de su fe en Dios. Gracias a Dani me gocé ese viaje más de lo normal. Me encantó verla bailar champeta en todos lados, y sobre todo a orillas del Mar Muerto 🤣. Y fui muy feliz cuando descubrí que tiene el don de comunicarse con los pájaros. Mejor dicho, regresé a Colombia “tragada” de Daniella, convencida de que tiene el cuerpazo de la vida, personalidad arrolladora, generosidad sin límites, alegría contagiosa, fe en Dios a prueba de todo y mente de empresaria. 🤯Daniella es MUY valiente. Luego de ese viaje fui testigo de cómo se le midió a montar varias empresas, a terminar una relación que no cumplía con sus estándares, a presentar en directo el reinado de belleza, y luego a ser la anfitriona del Desafío junto a Andrea Serna. ☀️☀️☀️☀️☀️☀️ Publico hoy esta foto de @danielaalvareztv porque año y medio después puedo hablar tranquilamente del tema de TVyNovelas, y porque estoy muy agradecida con Dani por la lecciones de fé, optimismo y coraje que nos estás dando. Daniella es LUZ y estoy convencida de que tiene una misión muy importante en esta vida. Todo mi amor, mi admiración y gratitud para ti, mi Dani. (Foto: @pereslenph ).