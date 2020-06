¿Famosa actriz se divorció para poder trabajar en televisión? Luego de muchas preguntas, decidió dar su versión en redes sociales.

Marlene Favela sorprendió a muchos cuando, en días recientes, anunció que ya no vivía con su esposo.

Luego de tener a su bebé, la actriz recordada por novelas como El señor de los cielos y Carita de ángel empezó a notar que su relación había cambiado.

Tan pronto como se supo que estaba separada, los medios especularon con que quería regresar a la televisión.

Aunque este es un comentario que le hicieron muchas veces, finalmente Marlene explicó que no era así, pues su decisión no tenía nada que ver con su trabajo en televisión.

"Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo, por nada que tuviera que ver, o por nada que a mi esposo no le pareciera", comentó.

¿Famosa actriz se divorció para poder trabajar en televisión?

De hecho, explicó que su divorcio había sido en buenos términos. Y agregó que no tenía nada malo que decir sobre su exesposo.

De todas maneras, también dio un dato que podría demostrar parte de la razón de la crisis familiar:

"Yo me haré cargo de la manutención de Bella (su hija), como lo hecho desde el día que nació, al cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y no le importe, sino porque su situación en este momento no se lo permite", dijo.

