El Quibdó África Film Festival calienta motores con el foro virtual 'Mujeres y representaciones afro'

El ciclo de foros del @quibdoafricafilmfestival continúa y esta vez son las voces femeninas quienes hablarán sobre cine en el foro virtual de Mujeres y Representaciones Afro. Durante nuestra sesión virtual tendremos un espacio de diálogo sobre el desafío que representa para las mujeres negras la aparición como personajes públicos desde la actuación y, otros campos como, el periodismo, con el fin de reflexionar alrededor de los estereotipos y las opresiones sociales en espacios como el cine. Invitados: @barbara_perea y @dominiquetchimbakalaofficiel Moderadora: @vanemarquezmena Síguenos en nuestra cuenta de Facebook y no te pierdas este espacio de reflexión y conversación sobre nuestra esencia.