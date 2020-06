Mónica Jaramillo mostró su nueva adquisición, y le preguntan si le costó una "millonada"

View this post on Instagram

La presentadora puso en ascuas a sus seguidores con el anuncio de un cambio en su vida y lo contó. 🔜🔜🔜🚵🏼🚵🏼🚵🏼 . . #Lavidadetusestrellas #mapadefamosos #lomáscaliente #chismeschismes #monicajaramillo #tv #caracoltv #Caracol