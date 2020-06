Famoso vallenatero explicó por qué su novia y su exnovia resultaron embarazadas al tiempo

View this post on Instagram

Y crecen como si quisieran, Como si quisieran ser ya dos mujeres Y siento que se pasa el tiempo Quitándole a uno, lo que uno mas quiere 🙏🙌🥰😍👨‍👧‍👧 @martinacuetoreina @salomecuetoarcila #quedateencasa #hija #amorverdadero