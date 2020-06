Primera foto de Daniella Álvarez tras la cirugía de amputación del pie

View this post on Instagram

El sentido mensaje de Daniela Alvarez: "Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Se que de la mano de Dios TODO lo lograré. “Pies, para que los quiero si tengo alas para volar” 😊🙏🙏 vamos para adelante!!" . . Mucha fuerza @danielaalvareztv . . #Lavidadetusestrellas #danielaalvarez #modelos #presentadoras #tv #televisión