La influencer paisa se sinceró con sus seguidores. El motivo por el que Manuela Gómez tiene dos armas en su casa.

Desde el inicio de la cuarentena tanto los famosos, como los influencers colombianos, han estado muy activos en sus redes sociales.

Constantemente suelen realizar publicaciones de fotos y videos de su diario vivir, con los que mantienen actualizados a sus seguidores.

Es el caso de la influencer y empresaria paisa, Manuela Gómez, que recientemente realizó la popular dinámica de 'preguntas y respuestas', en su cuenta de Instagram.

Entre las preguntas que le realizaron, un seguidor le cuestionó sobre el porqué tiene armas. Ahí fue cuando la empresaria se sinceró.

"Siento que estoy en peligro de muerte", respondió Manuela sobre el motivo de su porte de arma en casa.

Recordemos que hace un tiempo Gómez aseguró que una persona la tiene amenazada de muerte.

"Yo no quiero morir en manos de alguien y menos de una forma violenta, ¡no!, y menos porque no me la merezco. Yo no quiero morir así, o que alguien me torture", agregó a su confesión.

El motivo por el que Manuela Gómez tiene dos armas en su casa.

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ.