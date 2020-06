El relato lo dio en medio de una entrevista. Presentadora de Caracol Televisión confesó que pensó en quitarse la vida luego de ser víctima de acoso laboral.

La presentadora cartagenera, Rochi Stevenson, es querida por muchos colombianos por su participación en la pantalla chica.

Recientemente Stevenson hizo una confesión que impactó a más de un seguidor.

En medio de una entrevista que realizaba con el padre Astolfo Moreno, para un programa religioso, Rochi contó que fue víctima de acosos laboral y que incluso pensó en quitarse la vida.

El episodio pasó con uno de sus exjefes, del cual no reveló nombre. Lo que sí comentó es que se presentó en el 2004, mientras viaja a Punta Cana. Para ese entonces se disponía a grabar su participación en el programa, El Desafío: La aventura.

"Me decía que era fea, que no me vestía bien, que yo era un desastre", aseguró en medio de la entrevista.

La presentadora comentó que aunque fue un momento difícil en su vida, lo tomó como un ejemplo para sí misma.

Además de las duras críticas que daban a su aspecto físico, tenía una crisis con su pareja. Esto hizo que incluso pensara y deseara, que el avión en el que viajaba cayera al suelo.

Según comentó, una presencia divina fue la que ayudó a eliminar esos malos pensamientos de su vida y a sobrellevar la situación.

