. Alexandra Restrepo, de 'Sábados Felices', habló sobre su recuperación del coronavirus.

La reconocida comediante, Alexandra Restrepo, es recordada por interpretar varios personajes en la televisión nacional y por su participación en Sábados felices.

Retrepo este año había tomado la decisión de irse a vivir a España junto a su esposo y su hija. Fue en dicho que país que se contagió de la COVID-19.

Aunque en sus redes ya había contado un poco de sus días lidiando con la enfermedad, en los últimos días se empezó a especular sobre una recaída en la enfermedad.

La actriz confirmó que efectivamente tuvo una recaída, pero aclaró que no se trata de que se haya contagiado nuevamente.

"El examen de COVID-19 es negativo, pero tuve secuelas respiratorias", manifestó por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Sobre la enfermedad manifestó que "Es como una montaña rusa, unos días arriba y otros abajo. Estos días voy en ascenso y puedo decir que después de cuatro meses pude respirar, que entra aire a mis pulmones y no me duele, me queda muy poco para estar al 100%", expresó.

En el video también agradeció todos los mensajes de apoyo y cadenas de oración que han hecho sus seguidores.

Alexandra Restrepo de 'Sábados Felices', habló sobre su recuperación del coronavirus.

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ.