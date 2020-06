¿Le gustan las mujeres? Lina Tejeiro respondió sin tapujos a la pregunta de una fanática

Con un "hay unas que me parecen hermosas", inició las polémicas declaraciones. ¿Le gustan las mujeres?Lina Tejeiro respondió sin tapujos a la pregunta.

Desde el inicio de la cuarentena tanto los famosos, como los influencers colombianos, han estado muy activos en sus redes sociales.

Constantemente suelen realizar publicaciones de fotos y videos de su diario vivir, con los que mantienen actualizados a sus seguidores.

Es el caso de la actriz y modelo, Lina Tejeiro, quien suele publicar videos de rutinas de su vida, tik tok's y parte de su diario vivir.

Recientemente realizó en su cuenta de Instagram, la popular dinámica de 'preguntas y respuestas' para entretener a sus seguidores.

En medio de la dinámica le indagaron sobre su gusto por las mujeres y así respondió la artista.

"Hay unas que me parecen hermosas, que yo digo 'por Dios' ese bombón, pero no me atraen las mujeres", mencionó Tejeiro en su video.

