Paola Jara habló de los hombres que "se pasan de tragos" e intentan acosarla en sus conciertos. La cantante se refirió a los que se pasan de listos cuando la tienen cerca.

La cantante ha sabido sobrevivir en un género musical liderado por hombres.

Por esta razón, en una entrevista para AutoStar TV, con Andrés Wilches, Jara comentó que sí había hombres que la tocaban indebidamente en los "tumultos".

Además, no faltaban quienes le preguntaban cuánto "cobra" por salir a cenar.

"En tu género (musical) hay un público difícil, ¿cómo haces para espantar a tanto 'gallinazo'?", le preguntó Wilches.

"No falta, de pronto el señor que se pasa de traguitos en la presentación, y no falta en el tumulto que te agarran la nalga, ¡uff! Me ha pasado muchas veces", dijo Paola.

Sin embargo, la cantante aclaró que no le han faltado al respeto directamente ni la han agredido.

De todas maneras, explicó que a su mánager sí le han llegado propuestas indecentes de hombres que quieren invitar a salir a Paola.

"A él sí le ha tocado el que dice '¿cuánto me cobra por salir a almorzar?"", agregó la cantante.

Paola Jara habló de los hombres que "se pasan de tragos" e intentan acosarla en sus conciertos

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar