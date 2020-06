(Video) Marbelle reveló la verdadera razón de la trágica muerte de su mamá

"Ni siquiera fue por la operación", fue parte de la confesión en una entrevista en la que Marbelle reveló la verdadera razón de la trágica muerte de su mamá.

Muchos sabían que la madre de la cantante había fallecido luego de una liposucción.

Sin embargo, no sabían las verdaderas razones de su muerte, según Marbelle.

Y es que revivieron una entrevista de Marbelle con Yo, José Gabriel, y allí contó detalles desconocidos de su fallecimiento.

"Se hizo una lipoescultura y salió bien, pero resulta que le dio un paro cardiaco y en la clínica donde la operaron no tenían equipos de reanimación. Entonces, simplemente cuando llegamos, no se murió. Ni siquiera fue por la operación, que fue lo que se dijo, simplemente en la clínica no había equipos de reanimación, no había sangre, no había nada, entonces pasó de una forma muy repentina y muy injusta".

En aquella entrevista, de 2004, lloró contando el gran vacío que le dejó esta perdida.

"Es un vació muy grande porque nunca me subí al escenario sin que ella estuviera ahí, con la botella de agua y una toalla en el hombro, pendiente de que yo la necesitara".

