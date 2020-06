"'I Know This Much Is True' realmente te llega al corazón": Rosie O'Donnell

Cuando vio el show en la pantalla, ¿estuvo a la altura de sus expectativas?

Completamente. Cuando leí el libro hace 20 años nunca me imaginé cómo se llevaría a la pantalla. Recuerdo haber hablado con Wally Lamb sobre este primer libro, She's come undone, que tiene como protagonista a una mujer de 300 kilos, nadie sabía cómo se podría llevar a cabo. Luego leí el segundo libro de Lamb, I Know This Much Is True, y pensé, 'nadie va a poder hacer esto'. Por eso creo que de verdad superó mis expectativas cuando la vi por primera vez… la vi por primera vez y me encantó. Fue de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera.

¿Cómo es el final de jornada luego de grabar los capítulos de esta serie?

Es completamente agotador. Es una cosa horrible de decir en medio de una pandemia cuando hay gente trabajando en industrias y la gente está muriendo, porque de verdad es un gran trabajo y es una bendición poder trabajar en esto. Pero es agotador emocionalmente y a veces físicamente, porque los días pueden ser de entre 12, 15 y 18 horas a veces. Hay gente con trabajos mucho más demandantes, pero creo que dentro de esta industria lo que digo es cierto.

Habiendo leído el libro cuando salió, ¿estuvo pendiente de quién lo llevaría a la pantalla primero?

Siempre pensé que sería una labor titánica. Cuando escuché que Mark (Ruffalo) interpretaría a ambos gemelos en la pantalla, sin usar pantalla verde, pensé 'bueno, esto es algo sin precedentes'. Mark hace sus escenas con otro actor (Gabe Fazio) como si fuera el gemelo para ayudarlo con las reacciones, pero luego repite la escena y graba la del otro gemelo. Fue mágico ver cómo todo eso terminaba en una sola toma. Hubo un par de escenas que aún no entiendo cómo pudieron hacer.

¿Sintió alguna responsabilidad por mostrar con precisión lo que de verdad es el trabajo social?

Sí. Tenía muchas ganas de explorar lo que sería interpretar a una trabajadora social. Recuerdo a una mujer que se convirtió casi en mi madre cuando mi mamá murió. Al comienzo era una profesora pero luego se convirtió en una trabajadora social exclusivamente. Así que podría decirse que crecí con una trabajadora social y la conozco hasta los huesos, la llevo en mí. Pude usar ese conocimiento y sentí la responsabilidad de quedar bien con la profesión que hacen, que por lo general es subvalorada y mal paga. La gente no alcanza a entender cómo es que lidian con todo y lo que eso les cuesta. También me alegró que no mostraran a un paranoide esquizofrénico como un asesino porque así suele ser en cada historia policial. El chance de que una persona así lastime a alguien es poca en comparación con el chance de que se lastimen ellos mismos. La compasión y la comprensión es importante en la sociedad. Aquí conoces a Thomas, ves su lucha y lo mucho que le cuesta también a la persona que lo cuida. Hay tantos temas aquí que realmente te llega al corazón.

