El dineral que se ha gastado 'Epa Colombia' en abogados luego de destruir una estación de TM

Casi un año después de ser acusada de destruir una estación de TransMilenio, se conoce todo el dineral que se ha gastado 'Epa Colombia' en abogados.

'Epa' fue entrevistada por Vicky Dávila en Semana y allí confesó detalles del proceso legal que lleva.

Y fue allí donde hizo la confesión del dineral que ha gastado en abogados, intentando salir adelante con su problema.

“Fueron 12 millones de pesos en dos personas que no pensaron en mí o en mi familia. Solamente recogieron el dinero y ya, me hicieron aceptar cargos y me enredaron”, contó.

Y es que de acuerdo con Daneidy Barrera, uno de sus abogados fue quien dio la opción de que no usara más sus redes.

“Yo puse una tutela y me dijeron que mi apoderada había entregado mis redes sociales. Yo le dije que por qué no había hablado conmigo, que ella sabía que era mi trabajo, que por qué me había hecho ese daño tan grande”.

La entrevista completa podrá verla a continuación:

