Juan Diego Alvira tiene "nuevo trabajo" y le preguntan si dejaría 'Noticias Caracol'

Me han preguntado mil veces que cómo hacemos en mi casa para cuidarnos y mantener las defensas arriba en esta cuarentena. ¿Qué debemos comer? ¿Qué debemos evitar? Pues pensando en que como yo, muchos tienen estas mismas dudas, invité al doctor @pediatraleonardoescobar a que conversemos este sábado 30 de mayo a las 6:00 de la tarde, para que aprendamos qué es saludable y bueno para nosotros y nuestros hijos. ¿Qué importancia tiene el consumo de ciertos alimentos? Los lácteos y sus mitos y muchos temas más. Los sábados vamos a buscar mitos nutricionales con invitados muy especiales. No comamos más mitos y en cambio tomémonos un cafecito este 30 de mayo a las seis y descubramos, entre todos, lo que más nos conviene para la salud de nuestras familias. #BuscadoresDeMitosNutricionales #NoComaMitos