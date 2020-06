El presentador contó una curiosa anécdota que pasó desapercibida en cámara. ¿Juan Diego Alvira llegó "en pijama" al set de Noticias Caracol?

Para dar las noticias de las 5:30 a.m., los periodistas y técnicos del noticiero deben levantarse muy temprano.

Sin embargo, Juan Diego Alvira admite que nunca ha sido buen madrugador, pues suele dormirse tarde.

Un día, tal como le contó a La Red, se despertó una hora más tarde de lo habitual, a las 4:50 a.m. Luego de avisar que llegaría tarde al canal, corrió para arreglarse tan pronto como pudo, y llegó faltando dos minutos para iniciar la emisión al set.

Solo allí se dio cuenta que se había puesto medias de colores diferentes, así como los zapatos, que tampoco eran del mismo color.

“Cogí lo primero que me pareció más apropiado, me bañé rápido, no me afeité y avisé al noticiero que iba tarde. Llegué faltando 2 minutos, me senté en el set y luego me di cuenta”, contó Alvira.

Gracias al encuadre de la cámara pudo disimular este pequeño error, pero no pudo evitar las burlas de sus compañeros.

Desde entonces, dice, ya no se le quedan "pegadas" las cobijas.

